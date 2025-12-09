Пока на Украине демонизировали Владимира Путина, популярность российского президента в мире только выросла за годы СВО.

Об этом на канале «Сейчас» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

« Чем дольше будет идти война, тем политический вес Путина возрастает. Парадокс! В начальный период с ним никто даже встречаться не хотел, а сейчас встречаются, приезжают, хотят с ним встретиться. Он уже влияет на расклады в геополитике, мир разделили», – сказал Стариков.

«Возможно ли наказать Путина? Конечно, можно написать об этом в книгах, можно обвинить в Международном уголовном суде. Но это всё теоретически. А практически – невозможно.

Потому что США, Индия, Китай встречаются с ним. И я уверен, что после завершения войны все поедут, и будут с Путиным встречаться», – разрушил надежды «громадян» укро-эксперт.