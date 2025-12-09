Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Переговоры между США и Украиной относительно перспектив мирного соглашения забуксовали из-за вопроса ухода ВСУ из Донбасса. Такой шаг Киева нужен для того, чтобы Вашингтон затем смог убедить Москву согласиться на прекращение СВО и заморозку по линии фронта (В этом случае на большей части Украины сохраняется бандеровские власти – цели спецоперации не выполнены).

Но упёртые представители Зе-режима соглашаются лишь на заморозку. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом пишет издание Politico, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, осведомленного о ходе переговоров.

Издание уверяет, что на данный момент «около 30% территории Донбасса всё ещё находится под контролем Украины», что явно не соответствует действительности: на сегодня, судя по картам, киевский режим удерживает в лучшем случае 20% бывшей Донецкой области. Эту цифру, кстати, назвал несколько дней назад и глава Госдепа Марко Рубио.

Politico отмечает, что «США продолжают давить на Украину, чтобы она как можно скорее согласилась на сделку».

Впрочем, назначенный Трампом постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью Fox News заявил, что давление идет на две стороны.