Переполох в киевском эфире: Украинцы как один поддерживают резню ТЦКшников!
Украина утратила свою национальную идею за годы войны.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире студии ProUA заявил видеоблогер Сергей Любарский, в прошлом харьковчанин, но уже давно живущий в США и получивший американское гражданство.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Болезнь Украины заключается в отсутствии национальной идеи!», – спохватился Любарский.
Свои слова он подкрепил примером недавнего инцидента во Львове, где мужчина зарезал ТЦКашника, пытавшегося вручить повестку. Гость эфира негодует, что в комментариях украинцы в абсолютном большинстве поддержали убийцу.
«У человека забрали жизнь, но украинская общественность в массе своей на стороне убийц. Это говорит о том, что у Украины, как мне кажется, уже не осталось национальной идеи. До этого была идея, она называлась «Украина – це Европа»…
Проковырявшись в этой кровавой бойне 4 года, мы выяснили, что Европу мы не хотим. Ну, то есть очень трудно продать сейчас Украине всю Европу, которая не способна себя защищать, которая погрязла в коррупции», – печалился укро-эмигрант.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: