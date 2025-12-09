Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина утратила свою национальную идею за годы войны.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире студии ProUA заявил видеоблогер Сергей Любарский, в прошлом харьковчанин, но уже давно живущий в США и получивший американское гражданство.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Болезнь Украины заключается в отсутствии национальной идеи!», – спохватился Любарский.

Свои слова он подкрепил примером недавнего инцидента во Львове, где мужчина зарезал ТЦКашника, пытавшегося вручить повестку. Гость эфира негодует, что в комментариях украинцы в абсолютном большинстве поддержали убийцу.