Стратег Зеленского: Доктрину Трампа как будто писали у Орбана. Но ничего, пересидим
В Киеве недовольны обнародованной на днях новой Стратегией нацбезопасности США.
Об этом в киевском издании «Зеркало недели» пишет зав отделом подконтрольного Банковой Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.
«Как будто это написано не в США а где-то в Европе сторонниками Виктора Орбана и «Альтернативы для Германии». Причем с намеком на то, что в интересах США сделать их доминантными силами в Европе, которые ведут свои страны, каждую отдельно, к более тесным отношениям с США», – возмущается укро-эксперт.
Он обращает внимание, что в трамповской стратегии гораздо больше упоминается Тайвань, нежели Украина.
При этом Ижак нахваливает стратегию Билла Клинтона в 1990-х, которая «задекларировала роль США как единственной сверхдержавы».
Впрочем, Ижак надеется, что «политического эффекта от новой стратегии Дональда Трампа может хватить только на ближайший электоральный цикл в США».
