В радиоэфире Лондона настоящая истерика из-за требований Трампа к Украине

Максим Столяров.  
10.12.2025 12:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 610
 
Великобритания, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, США


Дональд Трамп не понимает, что требование вывести войска Украины с Донбасса лишь раззадорят русских и обеспечат их дальнейший поход на Запад.

Об этом в эфире «Times Radio» заявил полковник британской армии в отставке Хэмиш де Бреттон–Гордон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп не понимает, что требование вывести войска Украины с Донбасса лишь раззадорят русских...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Недавние слухи о секретных переговорах между США и Россией и о возможной передаче украинской территории напоминают логику Мюнхенского соглашения 1938 года…

И если США передадут территорию России, это будет повторением той же катастрофической ошибки. И позволит Путину продолжить экспансию в Украину и в страны Балтии» – указала ведущая.

«Да, я полностью согласен, сходство пугающе близко. И если Донбасс будет передан, если будет заключено перемирие, то это только поощрит Путина, так зачем ему останавливаться? У него будет год или около того, чтобы восстановить свою армию.

Мы знаем, что его военная машина работает на полную мощность. Его тракторные заводы производят танки. Он производит больше боеприпасов, чем весь остальной мир вместе взятый. Так что, если бы у него было два года на подготовку, он бы оказался в чертовски выгодном положении, чтобы продолжать сражаться», – сказал Бреттон–Гордон.

По его мнению, на Украине должны находиться войска стран НАТО, однако Россия этого не позволяет, а Вашингтон не настаивает.

«Так что да, высказывания Трампа и его ближайших советников сейчас действительно поощряют Путина к этому. Так что да, это действительно очень опасные и трудные времена.

И давайте просто надеяться, что Трамп осознает всю серьезность ситуации и попросит кого-нибудь объяснить ему историю 30-х годов и то, что произошло. Чего он, возможно, сейчас не до конца понимает», – подытожил полковник.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить