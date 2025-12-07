Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Опубликованная новая Стратегия национальной безопасности США — это не просто документ, а натуральное избиение до крайности оборзевшего европейского «общечеловека» клюшками для гольфа и ногами, обутыми в ковбойские сапоги.

Впервые за три десятилетия американская администрация открыто констатирует: европейская политика по отношению к Украине представляет собой системный провал, угрожающий самим основам трансатлантического сотрудничества.

Чуйка такая, что новая стратегия «обкома» стала ответом на визгливые обвинения европейскими столицами Вашингтона в «предательстве трансатлантического единства» за нежелание закачивать деньги и вооружения в украинскую выгребную яму.

Стратегия прямо указывает, что не представляющие большинство избирателей правительства в ЕС использовали конфликт вокруг Украины как инструмент подавления внутренней оппозиции и удержания власти.

Документ содержит уничижительную оценку европейской способности к самостоятельному мышлению:

«Нестабильные правительства меньшинства цепляются за войну как за повод цепляться за власть».

Это не дипломатическая оговорка, а диагноз.

Вашингтон объявляет своим жизненным интересом урегулировать конфликт так, чтобы он не разгорелся заново с риском сжечь весь континент. Это прямой отказ от безусловной поддержки европейской линии.

Стратегия играет на уже наметившихся расколах внутри ЕС. Венгрия и Словакия открыто выступают против дальнейшего вооружения Украины. Польша и Прибалтика требуют эскалации. Франция пытается чем угодно влезть в ключевые точки вроде Одессы. Вашингтон не случайно выбрал текущий момент: он знает, что единого европейского фронта не существует.

США заявляют о намерении бесповоротно уйти от курса «многолетнего утирания соплей» европейцам, ограничив претензии на гегемонию всего лишь Западным полушарием. Китай же объявлен главным и практически единственным стратегическим соперником, которого необходимо сдерживать «изо всех сил и почти любой ценой».

Стратегия содержит не только декларативную часть, но практические шаги. Во-первых, это ограничение военных поставок Украине и условие, что европейцы должны оплачивать 75% этих поставок. Во-вторых, это введение квот на европейские товары в торговле с США (сталь, алюминий, автомобили). В-третьих, это требование о повышении военных расходов европейских стран НАТО до 3% ВВП, при этом 60% этих средств должны закупаться в американской промышленности.

Вашингтон также требует от Брюсселя немедленного прекращения «политики климатического самоубийства» (зелёной повесточки). Взамен предлагается «реалистичная энергетика» — газ, ядерная энергетия, синтетическое топливо, где доминируют американские компании и технологии.

Способен ли европейский истеблишмент осознать прочитанное? Те, у кого сохранилась способность к трезвому анализу, должны (в идеале) похолодеть и начать вытирать проступивший пот ушанками.

Ведь если раньше Вашингтон предоставлял гарантии безопасности для Европы в обмен на отказ от суверенной внешней политики, то теперь это не предложение, а ультиматум.

Для Украины это означает резкое сокращение поддержки и принуждение к миру через вброс коррупционного компромата. Считается, что следующей на очереди будет квашня Зе Ленка Скумбрия, за которой числятся грязные делишки по торговле детьми; первые утечки в прессу уже произошли.

Отныне каждое решение Брюсселя по Украине, НАТО или внутренней политике будет измеряться не европейскими хотелками, а их соответствием американским национальным интересам. И европейским политикам придётся решать, готовы ли они к реальному суверенитету или предпочтут новую форму вассалитета.