Грозный Мерц требует немедленной капитуляции России

Россия будет поставлена перед фактом и сможет ознакомиться с подготовленным в Лондоне европейским вариантом «мирных соглашений» после того, как документ покажут Дональду Трампу.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в Берлине на подписании стратегического соглашения с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас как раз прорабатываются совместные предложения. Они будут согласованы с американским правительством в ближайшие дни. А потом при необходимости будут переговоры с российской стороной», – сказал Мерц.

Он считает, что не нужно выдвигать требования к Киеву, Москва просто должна сложить оружие.