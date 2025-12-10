Трамп признает, что Запад проиграл войну России, – норвежский эксперт
Запад проиграл четырехлетнюю прокси-войну России, и президент США Дональд Трамп это признает. Чем быстрее Киев с этим смирится, вернется к нейтралитету и заключит мирный договор, тем лучше будет для Украины.
Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил норвежский политолог Глен Дизен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я не думаю, что он (Дональд Трамп, – авт.) поддерживает Россию. Я думаю, что он просто признает реальность. То есть, мы ведем эту опосредованную войну против России уже четыре года, но это – война на истощение, в которой вы изматываете противника, пока он не сдастся. Короче говоря, у НАТО закончилось оружие, а у Украины — солдаты. Так что НАТО проиграло эту войну.
Чем дольше вы ждете урегулирования, тем хуже будет сделка, потому что сейчас, когда украинская армия терпит поражение, русские будут продвигаться все быстрее и быстрее, захватывая все больше и больше стратегических территорий.
И, если они не заключат мирный договор, по которому Украина обязуется вернуться к нейтралитету, то Россия просто захватит территорию, которую она не может позволить себе потерять из-за НАТО.
Так что я думаю, что в интересах США признать, что война закончилась, и они ее проиграли», – заявил Дизен.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: