Трамп признает, что Запад проиграл войну России, – норвежский эксперт

Анатолий Лапин.  
10.12.2025 11:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 354
 
Война, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Запад проиграл четырехлетнюю прокси-войну России, и президент США Дональд Трамп это признает. Чем быстрее Киев с этим смирится, вернется к нейтралитету и заключит мирный договор, тем лучше будет для Украины.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил норвежский политолог Глен Дизен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад проиграл четырехлетнюю прокси-войну России, и президент США Дональд Трамп это признает. Чем быстрее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я не думаю, что он (Дональд Трамп, – авт.) поддерживает Россию. Я думаю, что он просто признает реальность. То есть, мы ведем эту опосредованную войну против России уже четыре года, но это – война на истощение, в которой вы изматываете противника, пока он не сдастся. Короче говоря, у НАТО закончилось оружие, а у Украины — солдаты. Так что НАТО проиграло эту войну.

Чем дольше вы ждете урегулирования, тем хуже будет сделка, потому что сейчас, когда украинская армия терпит поражение, русские будут продвигаться все быстрее и быстрее, захватывая все больше и больше стратегических территорий.

И, если они не заключат мирный договор, по которому Украина обязуется вернуться к нейтралитету, то Россия просто захватит территорию, которую она не может позволить себе потерять из-за НАТО.

Так что я думаю, что в интересах США признать, что война закончилась, и они ее проиграли», – заявил Дизен.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить