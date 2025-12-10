Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад проиграл четырехлетнюю прокси-войну России, и президент США Дональд Трамп это признает. Чем быстрее Киев с этим смирится, вернется к нейтралитету и заключит мирный договор, тем лучше будет для Украины.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил норвежский политолог Глен Дизен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.