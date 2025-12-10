Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия наносит эффективные удары по украинской электроэнергетике, что приведет к тому, что грядущая зима будет самой сложной для киевского режима. Это признали на заседании Совбеза ООН, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские покровители Украины традиционно на словах поддержали усилия президента Дональда Трампа по достижению сделки, но при этом заявили о недопустимости принятия российских требований.

«Москва усиливает свои атаки. Россия пытается захватить еще больше украинской территории, усиливает свои массированные атаки против народа, против энергетической инфраструктуры, железной дороги и украинских портов», – заявил француз Жером Бонафон.

«Ежедневно происходят атаки дронами и ракетами, атаки на энергетические системы Украины приводят к остановке поставок электричества и отопления в то время, как температура опускается все ниже», – продолжил дипломат из Норвегии.

Представителя Китая Гэн Шуан сказал, что для заключения устойчивого мира на Украине должны быть устранены первопричины конфликта (как известно, это расширение НАТО):

«Принимать во внимание первопричины конфликта для того, чтобы построить европейскую архитектуру безопасности».

Украинский представитель Андрей Мельник дерзил.

«Наши территории и суверенитет не продаются. Мы – не Черкизовский рынок. Россия хочет, чтобы мы капитулировали, сдались, но мой ответ – дырку от бублика вы получите, а не Украину».

Выступление американского дипломата было относительно нейтральным:

«США работают на всех уровнях для того, чтобы достичь прекращения огня и достигнуть мира. США пытаются содействовать диалогу между Россией и Украиной. Эти переговоры – сложные, но они продолжаются. Обе стороны должны сделать сложный выбор».

Постпред России Василий Небензя указал: «ястребы» из европейских столиц срывают диалог.