Недальновидная политика, коррупция и русофобия доведут Евросоюз до серьёзных проблем. Об этом в Европарламенте заявил депутат от немецкой партии АдГ Александр Селл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа разрушает себя неудачной миграционной политикой, неудачной климатической политикой, которая подрывает нашу конкурентоспособность в промышленности, а также цензурой. К сожалению, когда дело доходит до мирных переговоров по Украине, Европа не участвует. Уиткофф посетил нас, но вице-президент по внешней политике и безопасности его не принял. Мы переводим огромные суммы денег на Украину, уже много лет зная, что они коррумпированы. Зеленский преследует антикоррупционные органы и отказывается разбираться, что происходит. Так что есть обвинения против Зеленского, но есть и обвинения против Европейской службы внешних связей. Как вы собираетесь гарантировать, что деньги, которые отправляются в Украину, не будут потрачены на золотые унитазы?» – спросил Селл.

Взявшая слово верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас проигнорировала слова про коррупцию.