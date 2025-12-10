«Это всё на наши деньги!» – Кая Каллас проигнорировала замечание о золотых унитазах Зеленского

Максим Столяров.  
10.12.2025 11:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 557
 
Дзен, ЕС, Коррупция, Украина


Недальновидная политика, коррупция и русофобия доведут Евросоюз до серьёзных проблем. Об этом в Европарламенте заявил депутат от немецкой партии АдГ Александр Селл, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа разрушает себя неудачной миграционной политикой, неудачной климатической политикой, которая подрывает нашу конкурентоспособность в промышленности, а также цензурой.

К сожалению, когда дело доходит до мирных переговоров по Украине, Европа не участвует. Уиткофф посетил нас, но вице-президент по внешней политике и безопасности его не принял.

Мы переводим огромные суммы денег на Украину, уже много лет зная, что они коррумпированы. Зеленский преследует антикоррупционные органы и отказывается разбираться, что происходит. Так что есть обвинения против Зеленского, но есть и обвинения против Европейской службы внешних связей.

Как вы собираетесь гарантировать, что деньги, которые отправляются в Украину, не будут потрачены на золотые унитазы?» – спросил Селл.

Взявшая слово верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас проигнорировала слова про коррупцию.

«Мы видим соглашение и переговоры между Украиной и США, а затем между США и Россией. Мы ясно видим, что на Россию не оказывается большого давления, и поэтому мы продолжаем эту часть.

Мы выдвинули свои красные линии – уважение территориальной целостности и суверенитета страны и возвращение украинских детей. Важно оказывать давление на Россию», – угрожала Каллас.

