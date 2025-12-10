Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Выборы в Молдове, сопровождавшиеся разгулом цензуры и арестами неугодных политиков, оказывается, являются образцом для «распространения демократии» для всех стран-кандидатов в Евросоюз.

Об этом на выступлении в Европарламенте заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня очевидна необходимость расширения ЕС. Евросоюз становится более сильным игроком на мировой арене, когда к нему присоединяются другие страны. Перспектива того, что к 2030 году в ЕС будет более 27 государств-членов, теперь является реальной целью. Уже на следующей неделе состоится дискуссия лидеров по вопросу расширения… В то же время мы видим, что чем ближе страна к ЕС, тем сильнее давление со стороны враждебных иностранных сил. Россия и ее марионетки усиливают свои дезинформационные кампании, в том числе в Армении, в преддверии выборов в следующем году», – сказала Каллас.