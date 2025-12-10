США готовы положить конец столетнему противостоянию с Россией, – норвежский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США под руководством Дональда Трампа готовы положить конец столетнему противостоянию с Россией, а это значит, что НАТО и Европа больше не будут в приоритете для Штатов.

Об этом в эфире телеканала Al Arabiya English заявил норвежский политолог Глен Дизен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

