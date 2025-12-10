«Украине нужно ещё 135 миллиардов евро» – Каллас обещает Евросоюзу тяжёлый год

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Требуемые от Украины уступки недопустимы. Лучше продолжать финансировать ВСУ и давить на Россию санкциями, чтобы заставить Москву остановить СВО. Евросоюзу будет очень трудно, но надо найти еще 135 млрд евро для Киева.

Об этом в Европарламенте заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нужно быть реалистом, в следующем году будет не легче. Но за 12 месяцев мы добились значительного прогресса, обеспечили рекордное финансирование Украины, а также пять крупных пакетов санкций против России. Это лишает Россию средств для финансирования ее военной машины – десятков миллиардов евро. Но теперь нам нужно придерживаться своей позиции. Война на Украине затягивается, потому что Россия отказывается останавливаться… У Европы есть экономические рычаги, чтобы заставить Россию прекратить эту войну, мы и должны работать над кредитом на возмещение ущерба, а также ввести дополнительные санкции… Украине потребуется 135 миллиардов евро на 26-27 годы. Это решения, которые должны быть приняты коллективно, по-европейски», – сказала Каллас.