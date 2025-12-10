«Украине нужно ещё 135 миллиардов евро» – Каллас обещает Евросоюзу тяжёлый год

Максим Столяров.  
10.12.2025 13:10
  (Мск) , Москва
Просмотров: 315
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Русофобия, Украина


Требуемые от Украины уступки недопустимы. Лучше продолжать финансировать ВСУ и давить на Россию санкциями, чтобы заставить Москву остановить СВО. Евросоюзу будет очень трудно, но надо найти еще 135 млрд евро для Киева.

Об этом в Европарламенте заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Требуемые от Украины уступки недопустимы. Лучше продолжать финансировать ВСУ и давить на Россию санкциями,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нужно быть реалистом, в следующем году будет не легче. Но за 12 месяцев мы добились значительного прогресса, обеспечили рекордное финансирование Украины, а также пять крупных пакетов санкций против России.

Это лишает Россию средств для финансирования ее военной машины – десятков миллиардов евро. Но теперь нам нужно придерживаться своей позиции. Война на Украине затягивается, потому что Россия отказывается останавливаться…

У Европы есть экономические рычаги, чтобы заставить Россию прекратить эту войну, мы и должны работать над кредитом на возмещение ущерба, а также ввести дополнительные санкции…

Украине потребуется 135 миллиардов евро на 26-27 годы. Это решения, которые должны быть приняты коллективно, по-европейски», – сказала Каллас.

«Все эти мирные планы, которые мы выдвинули, они идеалистичны, потому что мы не можем заставить Украину пойти на эти уступки. Вот почему нам нужны свои требования. И у нас есть проект того, что нам нужно увидеть и с российской стороны.

Но все попадают в эти российские ловушки, оказывая давление на Украину. Потому что иначе, видите ли, Россия не сядет за стол переговоров. И тогда вы получите исходную точку, когда Украина согласится на уступки, а Россия – нет. Вот почему у нас очень четкая позиция, что мы не должны попадать в эти ловушки. И у нас есть четкие требования, которые мы хотим видеть. А чтобы любой мирный план сработал, нужны европейцы», – добавила она.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить