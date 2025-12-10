В Сербии предлагают референдум об отказе от Евросоюза, куда тащит Вучич

Алексей Топоров.  
10.12.2025 14:01
  (Мск) , Белград
Балканы, Дзен, ЕС, Политика, Сербия


Сербии нужно провести референдум с вопросом: «за Европейский союз или за Сербский мир».

С такой инициативой выступил экс-глава сербской спецслужбы БИА, бывший вице-премьер, лишившийся всех постов под давлением Запада, а ныне глава сербского филиала Российского исторического общества Александр Вулин.

Вслед за Россией, пережившей распад Российской империи и СССР, выдвинувшей концепцию Русского мира, объединяющей всех русских и прорусских обитателей некогда единого цивилизационного пространства, Сербия, пережившая распад королевства Югославия и СФРЮ, выдвинула аналогичную концепцию Сербского мира.

 «В разговоре с высшим представителем одной из мировых сверхдержав я поднял тему Сербского мира и объяснил, как важно для нас – сербов, впервые в истории создать государство, которое объединит нас в пределах наших границ и под нашим именем. Я воспользовался случаем и завершил разговор с одним из самых влиятельных людей планеты и другом сербов вопросом: «Поддержали бы вы наше, сербское, объединение?» Вместо короткого и всегда правдивого ответа «да» или «нет» мне задали вопрос: «А вы, сербы, когда-нибудь официально поднимали вопрос об объединении?» – вспомнил политик.

И пришёл к выводу, что сербы никогда ничего такого не делали, потому что боялись, что скажут на это страны-соседи, как это воспримут великие державы, и особенно потому, что путь в ЕС напрямую противоречит идее объединения сербов.

«Европейская интеграция – главное препятствие на пути к сербской интеграции», – сделал вывод Вулин в статье для таблоида «Новости».

Тем самым, Вулин пошел против своего вчерашнего соратника – президента Сербии Александра Вучича, который настаивает на интеграции в ЕС вопреки мнению большинства её граждан.

