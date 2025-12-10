Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вызывает сомнение необходимость дальнейшего финансирования Украины на фоне коррупционных скандалов ближайшего окружения Зеленского.

Об этом заявил шеф-корреспондент немецкого издания Focus Ульрих Райц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Райца, европейские лидеры должны понести политическую ответственность за то, что уже передали Украине деньги налогоплательщиков, которые были разворованы.

«Мы говорим об использовании денег налогоплательщиков, и высшие руководители являются доверенными лицами денег, которые люди предоставляют государству… И если было установлено, что украинская администрация Зеленского с высокой криминальной энергией явно присвоила эти средства, чтобы позволить им перетекать в карманы каких-то бандитов, тогда возникает вопрос, можно ли политически ответить за предоставление Украине этих денег?» – сказал немецкий репортёр.

Он выразил сомнение в том, что Берлину стоит гарантировать использование «замороженных» российских активов.