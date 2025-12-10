«Голубь мира» Трамп пичкает Украину новейшими средствами поражения 

Игорь Шкапа.  
10.12.2025 16:23
  Киев
Несмотря на казалось бы антиукраинскую риторику Дональда Трампа, на деле он оказывает существенную военную помощь киевскому режиму.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на все вопли западных СМИ, которые вбрасываются по поводу возможности приостановки обмена разведданными, снабжения военного оборудования, все это не отвечает действительности. Он [Трамп] прекрасно понимает, что нельзя дать победить России именно военным путем. Соответственно, и обмен разведданными продолжается, и поставка новейших средств поражения», – сказал он.

По словам неонациста, из США идет поставка экспериментальных ракет, которые используют ВСУ.

«Речь идет о модифицированных под Ф-16 бортов для сбивания аэродинамических средств поражения. Это значительно усилит как раз украинскую систему ПВО. Причем американская сторона как раз в довольно сжатые сроки выпустила эти ракеты – как раз для усиления позиций украинской стороны в моменте отражения комбинированного характера атак», – заявил Снегирев.

