Европейцы ломают голову, что делать с Трампом – самостоятельно против России не сдюжат
ЕС не в состоянии без США оказывать необходимую военную поддержку киевскому режиму, пишет ВВС.
Отмечается, что лидеры ЕС оказались в сложной ситуации.
«Европейские лидеры не хотят провоцировать президента США различиями в подходах к достижению мира… Европейские лидеры стараются не оттолкнуть президента США, одновременно борясь за суверенитет Украины и будущую стабильность континента. Это сложный и изнурительный танец ..
Вашингтон уже прекратил прямую помощь Украине, хотя продолжает снабжать ее военных столь необходимыми разведданными и позволяет европейским странам закупать американское оружие, которое они затем передают Киеву.
Европейские страны не смогут оказать Украину военную поддержку без США. После десятилетий недостаточного инвестирования в свои армии они также не в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность своего континента.
США — крупнейший и самый влиятельный член НАТО. Европа полагается на Вашингтон в вопросах разведки, управления и контроля, воздушных возможностей, таких как дозаправка в воздухе, и многого другого. Несмотря на обязательства, данные Дональду Трампу на недавнем саммите НАТО, существенно увеличить расходы на оборону (а Трамп далеко не первый президент США, попросивший об этом), Европа не сможет в одночасье обрести военную независимость», – отмечается в статье.
Кроме того, европейские правительства сталкиваются со значительными бюджетными ограничениями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Во Франции, давно переживающей тяжёлый бюджетный кризис, в проекте бюджета на следующий год предусмотрено всего 120 миллионов евро (105 миллионов фунтов стерлингов) на гражданскую и военную помощь Украине.
Именно из-за этих ограничений европейские лидеры так осторожны в публичном выражении своей обеспокоенности Вашингтоном и мирным планом по Украине. Они не хотят рисковать и оставаться в одиночку против державы, которую по-прежнему называют своим важнейшим союзником», – пишет ВВС.
Автор материала обращает внимание на резкое различие в подходах Европы и Америки к Москве.
«В то время как европейцы, особенно в странах, граничащих с Россией, рассматривают Москву как дестабилизирующую угрозу, Стратегия национальной безопасности администрации Трампа подчеркивает важность построения «стратегической стабильности» с Россией и ставит под сомнение долгосрочную надежность Европы как союзника».
