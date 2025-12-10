«Вы не будете жульничать, но обманете русских» – советник Байдена учит украинцев

В администрации Джо Байдена не жалели о провале Стамбульских соглашений, потому что рассчитывали, что Украина будет лучше воевать.

Об этом бывший помощник экс-президента Джо Байдена Эрик Грин заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившими ему от имени высокопоставленного украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Стамбул не является упущенной возможностью. Основные переговоры проходили на поле боя, и если бы Россия действительно думала, что проиграет, то, возможно, пошла бы на некоторые из тех уступок, о которых сейчас говорят. Но они перегруппировались, и затем мы оказались в патовой ситуации, и теперь я думаю, что корейский вариант был бы наилучшим сценарием», – сказал Грин.

Он дал совет «украинскому коллеге», как выкрутиться из положения, когда Россия побеждает.

«Теперь вам нужно найти соглашение, которое бы содержало достаточно двусмысленностей и позволило бы Украине делать то, что она хочет, и  должна делать в будущем, при этом позволяя Путину верить, что он чего-то добился и достиг своих целей. Но мне трудно представить себе документ или рамочную программу, которые позволили бы это сделать прямо сейчас», – сказал Грин.

Собеседники вспомнили про Минские соглашения, когда Украине и Западу удалось обмануть Россию.

«Именно это я и имел в виду, когда сказал, что результатом этого конфликта может стать некий документ с размытыми формулировками, чтобы украинцы могли делать то, что им нужно после его подписания, в то время как русские могут поверить, что они достигли победы, как они ее понимают. Я не говорю, что вы будете жульничать, я сказал, что это будет размытым документом», – заявил Грин.

