Украинский офицер: Россия нагнет нас даже ужавшись до размеров Московского княжества

10.12.2025 16:59
  (Мск) , Киев
Даже гипотетический развал России не поможет Украине.

Об этом в эфире канала «ЛБ» заявил эксперт украинского военного портала Defense Express Иван Кричевский, ныне военнослужащий 413-го полка беспилотных систем ВСУ.

«Не ставлю такую ​​максималистскую планку, как развал РФ. У нас есть, возможно, ошибочное представление о том, что, мол, если Россия распадется на несколько квазигосударственных образований и станет на порядок меньше по территории, то она от нас отстанет, потому что не сможет воевать. Но есть одна очень большая проблема…», – сказал укро-эксперт.

Он напомнил события 1918 года, когда для Украины вроде бы складывались благоприятные обстоятельства, учитывая положение дел в тогдашней России.

«Большевистская Россия Ленина на тот момент, возможно, была как раз размером с московское княжество Ивана Грозного», – напомнил гость эфира.

По его словам, правительство в Москве большую часть страны тогда не контролировало.

«Там было буквально то идеальное состояние, о котором мы прямо мечтаем, что Россия мало что контролирует, она бедная и ни на что не способна. Проблема в том, что Россия даже в том состоянии оказалась агрессивной и пошедшей войной против нас. Поэтому вопрос, скорее, о том, что нам нужно мечтать не столько о том, как Россия развалится, скорее о том, насколько мы сами станем сильнее», – резюмировал Кричевский.

