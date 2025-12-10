«С нами перестали говорить!» – депутат Европарламента потребовал отставки Каллас

10.12.2025
Русофобская политика верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас привела к тому, что с Брюсселем перестали вести переговоры.

Об этом в своём блоге заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я только что написал письмо миссис Кае Каалас. Она не самый лучший человек на этой должности. Потому что это очень важная должность, но миссис Каллас – не дипломат.

Сейчас американцы и русские, а также украинцы, начинают обсуждать мирное соглашение для Украины. Но европейцы полностью исключены из этого процесса. С ними никто не разговаривает, никто не спрашивает нашего мнения, и это результат политики обструкции!

Каллас никогда никого не спрашивала о смене мнения. Она не реагировала на международные изменения. Она просто очень упорно придерживается своей позиции, что с русскими нельзя разговаривать», – сказал Картайзер.

«Это письмо – реакция на два заявления Каллас. Первое – что Россия напала на 19 иностранных государств за последние 100 лет.

Это довольно удивительно, потому что Россия существует как суверенное государство после распада Советского Союза с 1991 года. И просто удивительно узнать, что за эти 35 лет Россия напала на 19 государств. Поэтому я попросил список.

И еще Каллас сказала, что хотела бы сократить численность российской армии и военный бюджет России. И мне просто интересно, как она хочет достичь этой цели. Это довольно амбициозно.

То есть, наш верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности не справляется с этой задачей. И эти заявления – просто доказательство, которое подчеркивает ситуацию. И я все больше и больше думаю, что возможно пришло время сменить верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности», – подытожил депутат.

