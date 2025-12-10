«С нами перестали говорить!» – депутат Европарламента потребовал отставки Каллас
Русофобская политика верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас привела к тому, что с Брюсселем перестали вести переговоры.
Об этом в своём блоге заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Я только что написал письмо миссис Кае Каалас. Она не самый лучший человек на этой должности. Потому что это очень важная должность, но миссис Каллас – не дипломат.
Сейчас американцы и русские, а также украинцы, начинают обсуждать мирное соглашение для Украины. Но европейцы полностью исключены из этого процесса. С ними никто не разговаривает, никто не спрашивает нашего мнения, и это результат политики обструкции!
Каллас никогда никого не спрашивала о смене мнения. Она не реагировала на международные изменения. Она просто очень упорно придерживается своей позиции, что с русскими нельзя разговаривать», – сказал Картайзер.
«Это письмо – реакция на два заявления Каллас. Первое – что Россия напала на 19 иностранных государств за последние 100 лет.
Это довольно удивительно, потому что Россия существует как суверенное государство после распада Советского Союза с 1991 года. И просто удивительно узнать, что за эти 35 лет Россия напала на 19 государств. Поэтому я попросил список.
И еще Каллас сказала, что хотела бы сократить численность российской армии и военный бюджет России. И мне просто интересно, как она хочет достичь этой цели. Это довольно амбициозно.
То есть, наш верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности не справляется с этой задачей. И эти заявления – просто доказательство, которое подчеркивает ситуацию. И я все больше и больше думаю, что возможно пришло время сменить верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности», – подытожил депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: