Русофобская политика верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас привела к тому, что с Брюсселем перестали вести переговоры.

Об этом в своём блоге заявил депутат Европарламента Фернан Картайзер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я только что написал письмо миссис Кае Каалас. Она не самый лучший человек на этой должности. Потому что это очень важная должность, но миссис Каллас – не дипломат. Сейчас американцы и русские, а также украинцы, начинают обсуждать мирное соглашение для Украины. Но европейцы полностью исключены из этого процесса. С ними никто не разговаривает, никто не спрашивает нашего мнения, и это результат политики обструкции! Каллас никогда никого не спрашивала о смене мнения. Она не реагировала на международные изменения. Она просто очень упорно придерживается своей позиции, что с русскими нельзя разговаривать», – сказал Картайзер.