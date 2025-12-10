Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Минск усиливает экономическое сотрудничество с бывшими украинскими регионами, которые вошли в состав России.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий с тревогой заметил, что глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности «передать Беларуси части Азовско-Черноморского побережья для строительства санаториев и баз», отметив, что идут соответствующие переговоры.

Эксперт добавил, что похожая ситуация складывается и в ЛНР.

«Украинский МИД не отреагировал на визит главы самопровозглашенной ЛНР, которая является субъектом РФ, полковника СБУ Пасечника в Минск. Причем мы передавали оперативную информацию относительно и визита, и, соответственно, самого характера переговорного процесса», – заявил неонацист.

По словам Снегирева, при его участии был передан в МИД Украины список белорусских предприятий, ведущих финансово-экономическую деятельность в ЛНР и ДНР.