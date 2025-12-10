Белоруссия заходит в новые регионы России! – в Киеве требуют реакции от Зе-власти
Минск усиливает экономическое сотрудничество с бывшими украинскими регионами, которые вошли в состав России.
Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий с тревогой заметил, что глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности «передать Беларуси части Азовско-Черноморского побережья для строительства санаториев и баз», отметив, что идут соответствующие переговоры.
Эксперт добавил, что похожая ситуация складывается и в ЛНР.
«Украинский МИД не отреагировал на визит главы самопровозглашенной ЛНР, которая является субъектом РФ, полковника СБУ Пасечника в Минск. Причем мы передавали оперативную информацию относительно и визита, и, соответственно, самого характера переговорного процесса», – заявил неонацист.
По словам Снегирева, при его участии был передан в МИД Украины список белорусских предприятий, ведущих финансово-экономическую деятельность в ЛНР и ДНР.
«Как видим, привлечение Беларуси происходит в масштабах не только Херсонской области, но и всех оккупированных территорий Украины. Это, в первую очередь, Луганская, Донецкая области, рассматриваемые Беларусью как возможность получения дешевых энергоресурсов.
Говорится об украинском угле, который, к сожалению, вывозится с оккупированных территорий, в том числе на территорию Республики Беларусь. И ряд совместных проектов – о возможности модернизации металлургических предприятий на территории оккупированных районов Луганской области, где должен присутствовать белорусский бизнес», – тревожится Снегирев.
