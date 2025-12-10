Белоруссия заходит в новые регионы России! – в Киеве требуют реакции от Зе-власти

Игорь Шкапа.  
10.12.2025 16:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 682
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Строительство, Украина


Минск усиливает экономическое сотрудничество с бывшими украинскими регионами, которые вошли в состав России.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Минск усиливает экономическое сотрудничество с бывшими украинскими регионами, которые вошли в состав России. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий с тревогой заметил, что глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о готовности «передать Беларуси части Азовско-Черноморского побережья для строительства санаториев и баз», отметив, что идут соответствующие переговоры.

Эксперт добавил, что похожая ситуация складывается и в ЛНР.

«Украинский МИД не отреагировал на визит главы самопровозглашенной ЛНР, которая является субъектом РФ, полковника СБУ Пасечника в Минск. Причем мы передавали оперативную информацию относительно и визита, и, соответственно, самого характера переговорного процесса», – заявил неонацист.

По словам Снегирева, при его участии был передан в МИД Украины список белорусских предприятий, ведущих финансово-экономическую деятельность в ЛНР и ДНР.

«Как видим, привлечение Беларуси происходит в масштабах не только Херсонской области, но и всех оккупированных территорий Украины. Это, в первую очередь, Луганская, Донецкая области, рассматриваемые Беларусью как возможность получения дешевых энергоресурсов.

Говорится об украинском угле, который, к сожалению, вывозится с оккупированных территорий, в том числе на территорию Республики Беларусь. И ряд совместных проектов – о возможности модернизации металлургических предприятий на территории оккупированных районов Луганской области, где должен присутствовать белорусский бизнес», – тревожится Снегирев.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить