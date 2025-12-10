В России разрабатывается «план ГОЭЛРО 2.0»

В Донбассе могут создать новые электростанции для запуска особо энергоёмких производств.

Об этом в интервью экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил ректор ДонНТУ Александр Аноприенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно. У нас появился факультет интеллектуальной энергетики и робототехники. Более того, мы с ведущими российскими вузами, в первую очередь, с Московским энергетическим институтом – разрабатываем то, что можно условно назвать «план ГОЭЛРО 2.0»

Мы сейчас, к сожалению, работаем в сложном режиме, потому что целый ряд электростанций – Кураховская, Славянская – выведены из строя. И нагрузка легла на наши две основных электростанции. Идея – в создании энергоизбыточности в Донецком регионе. Это позволит нам развивать те отрасли промышленности, которые являются особо энергоемкими», – сказал Аноприенко.