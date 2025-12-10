В Киеве объявили США самой коррумпированной страной, которой Украина должна диктовать условия
Американцы не должны попрекать Украину коррупцией, поскольку они якобы еще более коррумпированы.
Об этом в эфире канала «ЛБ» заявил эксперт украинского военного портала Defense Express Иван Кричевский, ныне военнослужащий 413-го полка беспилотных систем ВСУ.
«Почему за коррупцию у власти должен украинский народ отдавать свои земли? Да даже не так. Почему люди [в США], у которых вроде бы все настолько в порядке с оборонными закупками, что то, что у нас стоит 20 тысяч гривен – FPV – у них 20 тысяч долларов?..
Или еще момент есть у американцев – заплатить миллиард, почти стоимость одной атомной субмарины, за советы, как построить три атомных субмарины. Выходит, они это миллиард долларов заплатили, но три атомных субмарины у них от этого не явились», – рассуждал Кричевский.
По его словам, американцы начинают «на дипломатическом языке» признавать, что в «в закупках между Пентагоном и оборонными компаниями начинают появляться смотрящие, которые решают вопросы».
«Нас пытаются судить люди, которые воруют на обороне гораздо больше!», – уверяет укро-нацист.
Он заметил, что Китай и Россия имеют куда меньше, чем США, оборонный бюджет, но «они эти деньги тратят на порядки эффективнее, чем американцы, которые до сих пор голые, бедные босые и постоянно сталкиваются с тем, что они неспособны к современной войне».
Кроме того, эксперт уверяет, что у США слабая ПВО – и российский удар, аналогичный ударам по Украине, был для американцев «роковым».
«Они непонятно чем занимаются, а, видите ли, коррумпированные – мы, и условия должны навязывать Америка нам, а не наоборот», – негодует Кричевский.
