Нацист-волонтер ВСУ: Помешанная администрация США не может переплюнуть Россию 

10.12.2025 17:54
Совокупных мощностей США и ЕС не хватает, чтобы обеспечить Украине хотя бы паритет с Россией по артснарядам.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский боевик и волонтер Мирослав Гай.

Он сослался на недавнее интервью главкома ВСУ Александра Сырского западным СМИ, в котором тот пожаловался, что ВС РФ в два раза превосходят украинскую армию по артиллерийским снарядам.

«Весь ЕС, США с той немного помешанной администрацией не могут сейчас переплюнуть Россию, Китай и Северную Корею по изготовлению боеприпасов. Я не знаю почему, по каким причинам. Весь мир включился, все начали увеличивать военные бюджеты, все начали делать новые производственные программы… Нет?

В действительности я манипулирую, да, немножко иронично говорю, но факт есть факт. До сих пор ЕС и США не смогли нарастить [производство] боеприпасов, чтобы обеспечить Украине хотя бы паритет в артиллерийских выстерлах», – возмущается Гай.

