«Наполеон и его подручные!»: замглавы меджлиса обрушился на Зеленского

Замглавы обосновавшейся в Киеве и запрещенной в РФ экстремистской группировки «меджлис крымских татар», депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз раскритиковал украинского диктатора Владимира Зеленского.

Соответствующее заявление прозвучало в эфире видеоблога Liberty UA, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда ты одним указом выпускаешь 18-22-летних ребят из государства, и при этом у тебя нет консенсуса в этом вопросе внутри внутри государства… Ты никогда не работал с тем, что у тебя есть другие институции, кроме твоего ОП. И как можно рассчитывать на консенсус внутри государства?», – возмущается экстремист.

«Это направление работы, когда ты сам Наполеон и вокруг тебя твои подручные. Это не Украина!», – заявил Чийгоз.

Ведущая поддакнула: