Американский эксперт: Военное руководство киевского режима деградировало полностью

Максим Столяров.  
10.12.2025 20:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 328
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запорожье, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С нынешними темпами продвижения бои за Запорожье начнутся весной.

Об этом заявил американский политолог и социолог, специалист по вопросам международной безопасности Марк Слебода на канале журналистки Рейчел Блевинс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Российские войска очень быстро продвинулись к Гуляйполю, главному опорному пункту в этом направлении. И опять же, они продвигаются к городу гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал…

И уже сейчас они [ВСУ] находятся в такой ситуации, что если бы у них было хоть какое-то военное чутьё или стратегия, они бы отвели свои войска из Гуляйполя на более выгодную оборонительную позицию. Но они этого не делают.

Киевский режим всегда приказывает своим людям сражаться до смерти и деградирует, таким образом, скорее, по политическим причинам, чем по военным соображениям, несмотря на невыгодное положение. Так что они так и делают. Но там так много населенных пунктов, небольших поселений», – сказал эксперт.

«Но русские очень быстро продвигаются по всей восточной части Запорожской области, вплоть до Гуляйполя и вокруг него, а также в западной части Запорожской области, приближаясь к окружению Орехова, откуда началось злополучное летнее наступление киевского режима в 2023 году.

Так что Запорожье быстро и очень стремительно падает. Как только Гуляйполе падёт, останется только прямой путь к самому Запорожью. Это почти наверняка произойдет весной», – прогнозирует Слебода.

