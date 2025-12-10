У мигрантов не должно быть никакой своей идентичности – Малофеев

Максим Столяров.  
10.12.2025 18:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1202
 
Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Терроризм, экстремизм


С нынешним суммарным коэффициентом рождаемости России лучше не прирастать территориями, где эти показатели вдвое больше.

Об этом крупный российский предприниматель и один из спонсоров Русской весны Константин Малофеев заявил в интервью военкору Александру Сладкову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С нынешним суммарным коэффициентом рождаемости России лучше не прирастать территориями, где эти показатели вдвое...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Тех таджиков, которые к нам приезжают, мы  обязаны лишать идентичности, потому что они не наш коренной народ. Если бы Таджикистан входил в состав России, как во времена Российской империи, Советского Союза, тогда наша политика к ним должна была быть идентичной, как по отношению к нерусским коренным народам в России сейчас. Но поскольку это для нас иностранцы, приезжающие с иностранной идентичностью, то она нам, конечно, не подходит», – сказал Малофеев.

«То есть, добро пожаловать в Россию вместе с территорией?», – уточнил Сладков.

«Да, конечно, это всегда пожалуйста», – согласился олигарх.

Однако он добавил, что «здесь есть нюанс».

«Сегодняшние демографические тенденции, к сожалению, отличаются от тенденций XIX века, когда суммарным коэффициентом рождаемости в Российской империи было 7 детей на одну женщину. И мы,  как русские, как нация, росли так быстро, что могли заходить в Среднюю Азию, куда угодно, и все равно чувствовали, что русских останется больше.

Сейчас, когда наш СКР 1,3 в этом году, уже как в вымирающей Европе (мы скоро докатимся до Японии и Кореи, где он меньше одного), объединяться с  государствами, где СКР 2, а то и 3, это означает менять наш состав населения и культурную идентичность.

Это не просто политически, а исторически судьбоносный вопрос. Поэтому для нас сейчас очень важно сосредоточиться на себе самих», – объяснил Малофеев.

«Нам нужно изменить эту ситуацию с нашей демографией. Это наш главный вызов. После войны, конечно. Потому что война может нас уничтожить политически. Не будет государства», – добавил предприниматель.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить