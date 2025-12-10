У мигрантов не должно быть никакой своей идентичности – Малофеев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С нынешним суммарным коэффициентом рождаемости России лучше не прирастать территориями, где эти показатели вдвое больше.

Об этом крупный российский предприниматель и один из спонсоров Русской весны Константин Малофеев заявил в интервью военкору Александру Сладкову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Тех таджиков, которые к нам приезжают, мы обязаны лишать идентичности, потому что они не наш коренной народ. Если бы Таджикистан входил в состав России, как во времена Российской империи, Советского Союза, тогда наша политика к ним должна была быть идентичной, как по отношению к нерусским коренным народам в России сейчас. Но поскольку это для нас иностранцы, приезжающие с иностранной идентичностью, то она нам, конечно, не подходит», – сказал Малофеев.

«То есть, добро пожаловать в Россию вместе с территорией?», – уточнил Сладков.

«Да, конечно, это всегда пожалуйста», – согласился олигарх.

Однако он добавил, что «здесь есть нюанс».

«Сегодняшние демографические тенденции, к сожалению, отличаются от тенденций XIX века, когда суммарным коэффициентом рождаемости в Российской империи было 7 детей на одну женщину. И мы, как русские, как нация, росли так быстро, что могли заходить в Среднюю Азию, куда угодно, и все равно чувствовали, что русских останется больше. Сейчас, когда наш СКР 1,3 в этом году, уже как в вымирающей Европе (мы скоро докатимся до Японии и Кореи, где он меньше одного), объединяться с государствами, где СКР 2, а то и 3, это означает менять наш состав населения и культурную идентичность. Это не просто политически, а исторически судьбоносный вопрос. Поэтому для нас сейчас очень важно сосредоточиться на себе самих», – объяснил Малофеев.