Комполка ВСУ: Какая конституция? Отрезать миллионы ухилянтов от государственных сервисов

Украине пора ужесточить наказания для военных, которые самовольно оставляют части.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир полка беспилотных систем ВСУ Юрий Федоренко.

«Верховная рада должна принять решение об усилении ответственности за самовольное оставление воинской части. Люди должны быть отключены от всех сервисов государства, равнозначно, как и те, которые уклоняются от исполнения воинского долга», – заявил комполка.

По его словам, лишь по прибытию в воинскую часть эти люди «получают все необходимые блага, сервисы и амнистию».