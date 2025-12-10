Во всём мире ускоряется процесс отказа от доллара – Лавров похвалил Трампа с трибуны Совфеда

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не только в рамках БРИКС, но и во всём мире ускоряются тенденции к отказу от использования доллара и евро.

Об этом на заседании в Совете Федерации заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мир необратимо становится многополярным, и бессмысленно пытаться тормозить этот объективный исторический процесс. Мы давно об этом говорим, а теперь с нами солидаризируется все больше и больше участников международных отношений. Озарение приходит и к некоторым западным элитам, кто воспринимал многополярность как угрозу своему нынешнему привилегированному положению», – сказал Лавров.