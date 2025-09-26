Зеленский выиграл время до нового года

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Никакого кардинального поворота Дональда Трампа в сторону Киева не произошло.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Никакого кардинального поворота политики Трампа не произошло. Да, есть нюансы, есть то, что, судя по всему, Трамп умывает руки. Ну, хотите воевать – воюйте. Прекращение войны уже не является личной целью Трампа, сверхзадачей, которую он себе ставил. Он убедился в том, что результата добиться не смог», – сказал эксперт.

Он считает успехом, что риторика Трампа в отношении диктатора Зеленского изменилась после известного скандала в Овальном кабинете.