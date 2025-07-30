Запорожье уже объявили следующей «нэзламной фортэцей»
Продвижения ВС РФ на Южном направлении имеют долгоиграющие планы и вряд ли уже являются отвлекающими манёврами.
Об этом украинские СМИ наперебой публикуют полные обеспокоенности сюжеты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Противник не будет оставлять попыток ползучего наступления. Сегодня Каменское, завтра Степногорск или Плавни, и так далее, противник будет давить и давить. Почему? Неудовлетворительная плотность наших боевых порядков. Мы можем сколько угодно молиться на западную технику и наши дроны, но на войне воюют солдаты», – тревожится в эфире канала «Новости Приазовья» украинский военный эксперт Сергей Грабский.
Он подчеркнул, что стратегическая задача русских – захват всей Украины, и именно Запорожье является к этому ключом.
«Без Запорожья говорить о развитии наступления противника на Правобережье нельзя. Мы ни коим образом не должны расхолаживаться, потому что именно южное направление является стратегическим. Для русских и для нас.
Через Запорожье, через наступление на Мелитополь и выход на побережье Азовского моря мы можем достигнуть победы в этой войне. Поэтому Запорожье уже сегодня должно быть такой «фортецей». Причём такой крепостью, которая не только обороняется, но и наносит контрудары», – рассуждал укро-эксперт.
Его тревоги разделяет и инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный:
«Вот-вот будут бои за Степногорск. А с него уже можно контролировать ствольной артиллерией Запорожье. Это будет влиять на Запорожье. Моё мнение – речка Днепр и будет разделением. Это и есть их цель. И никакие переговоры, никакие «50 дней» Трампа», – сказал Чёрный на канале «Politeka».
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