ВС РФ рвутся к трассе, потеря которой решит судьбу Покровского укрепрайона – полковник СБУ

Севернее Покровска (Красноармейска) сохраняется крайне опасная для ВСУ ситуация.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил полковник СБУ в отставке, военный аналитик Олег Стариков.

«Если противнику удастся через Доброполье выйти, перерезать дорогу, которая ведёт на север к Краматорску, то судьба Покровского укрепрайона будет решена», – уверен укро-эксперт.

По его словам, на Добропольском направлении российская армия не прекратила наступать.