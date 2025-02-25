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Журналист американского издания Axios Барак Равид опубличил на своей странице в соцсети X. Черновик предложенного Щьатами Украине обновленного варианта сделки по минеральным ресурсам. Как следует из документа, в нем не оказалось гарантий безопасности Украине от Штатов.

Конкретные гарантии безопасности не упомянуты в оказавшемся в сети черновике сделки Вашингтона и Киева о предоставлении доступа к полезным ископаемым и инфраструктуре Украины.

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Как утверждает в комментарии Axios неназванный украинский чиновник, полученный изданием черновик является последней версией соглашения, но в него еще могут вноситься изменения. По словам источника издания, сделка может быть подписана в ближайшее время. То, что переговоры по сделке находятся на финальной стадии, подтвердила и вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

В преамбуле «слитого» черновика документа указано, что Вашингтон и Киев создадут Фонд инвестиций в восстановление Украины. Формально Вашингтон и Киев будут совместно управлять Фондом, однако именно США сохранят 100-процентный финансовый контроль над ним – во избежание украинской коррупции.

Во вступительной части также отмечается значительная финансовая и материальная помощь США Украине после начала войны, стремление Соединенных Штатов инвестировать в «свободную, суверенную и безопасную Украину» и «установить прочный мир в Украине».

Целью фонда будет восстановление Украины и ее возвращение к уровню ВВП на конец 2021 года.

Фонд будет получать на свой счет доходы от «всех украинских месторождений минеральных ресурсов, углеводородов и других ископаемых, всех природных активов, а также инфраструктуры и портов».

При этом положения документа содержат оговорку о том, что источники доходов не ограничиваются перечисленными и могут быть расширены за сче других украинских активов.

Половину доходов в фонд должны будут внести украинские власти, «за вычетом фактических операционных расходов».

Взносы от правительства Украины должны будут поступать до тех пор, пока их совокупная сумма не достигнет 500 млрд долларов. Это можно считать скрытой формой репараций, возложенных на Киев.

Кроме того, украинские власти должны будут внести в фонд сумму, которая будет вдвое выше суммы, предоставленной после подписания соглашения помощи США, отдельно подчеркивается в документе.

Положения сделки должны стать «конкретными шагами по установлению прочного мира, укреплению и повышению экономической устойчивости». «Соединенные Штаты намерены сотрудничать с Украиной для определения всех необходимых мер по защите взаимных инвестиций», — говорится в документе.

Также в соглашении говорится, что механизм распределения операционной прибыли разработан для дальнейших инвестиций в проекты на территории Украины, а особое внимание будет уделено механизмам контроля.

На последней странице соглашения указана дата — 21 февраля. За день до этого Зеленский встретился в США со спецпосланником Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом. Под документом оставлены места для подписей госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

В проекте не упоминается никаких военных обязательств США, обращает внимание Axios. Об этом же в минувшую субботу писала The New York Times, ознакомившаяся с одним из вариантов проекта соглашения ранее.

Гарантии безопасности — ключевой аспект сделки для Киева. Предоставление партнерам Украины доступа к ее ресурсам должно сопровождаться конкретными гарантиями безопасности, заявил на выходных спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Как сообщает Bloomberg, Киев добавил формулировку о гарантиях безопасности США в версию соглашения, отправленную на согласование в Вашингтон, несмотря на то, что ранее Белый дом отверг этот вариант.

Cоветник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил в понедельник Fox News, что «гарантии безопасности для Украины — отдельный разговор».

В конце концов, упорство Зеленского приведет лишь к тому, что его удаление из президентского кресла станет для Штатов делом принципа. На это намекает американский канал ABC, по данным которого часть окружения Трампа хочет заменить Зеленского на более «сговорчивого преемника» на посту украинского президента,

В США надеются, что тот с меньшей вероятностью будет препятствовать «усилиям США по принуждению к заключению мирного соглашения», сказал телеканалу близкий к украинским властям источник.

Предусмотренная соглашением сумма взносов Украины в фонд в сотни раз превышает доходы страны от ее природных ресурсов (500 млрд долларов против 1,1 млрд в 2024 году), писала NYT. При этом, по данным газеты, в первоначальной версии соглашения, несмотря на публичные заявления Трампа о стремлении компенсировать именно 500 млрд, эта сумма не упоминалась.

Сам Трамп излучает в своей соцсети Truth Social уверенность в том, что сделка по минеральным ресурсам между США и Украиной будет подписана «очень скоро».



Президент США сообщил, что благодаря соглашению американский народ сможет вернуть назад десятки миллиардов долларов и военное оборудование, которое было отправлено Киеву.

«Также [сделка] поможет экономике Украины расти, поскольку эта жестокая и дикая война подходит к концу», — добавил Трамп.

Кроме этого, президент США упомянул о диалоге с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, обсуждается как прекращение боевых действий, так и перспективные экономические проекты между Соединенными Штатами и Россией по совместному освоению ресурсов Арктики и добыче редкоземельных металлов в тех регионах Украины, которые по итогам боевых действий вошли в состав России.

«Переговоры проходят очень хорошо!» — уверяет президент США.

Также он подтвердил сказанное на встрече с Макроном – о нежелании США вкладывать собственные средства в восстановление Украины.

Таким образом, в финале этой страшной сказки Украине, вопреки многолетним утверждениям киевской пропаганды о «золотом дожде», который прольется после войны на экономику страны, придется заплатить за собственное восстановление из своего же кармана.