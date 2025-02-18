В Швейцарии сильно усомнились в IQ европейских политиков
Европейские политики даже не задумываются о проблеме послевоенного восстановления Украины, намереваясь переложить эти траты на других.
Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европейские политики совершенно не способны предвидеть проблему, они совершенно некомпетентны, им не хватает видения будущего. Мы даже не видим, что у них есть видение того, каким должно быть будущее Украины.
Я думаю, они даже не осознавали, что США не хотят участвовать в восстановлении Украины. Хотя Марко Рубио недавно сказал, что не знает, кто за это заплатит.
Мы видим, как европейские страны обещают продолжать войну, предоставлять новое оружие и всё такое. Мы ежедневно видим это в наших новостях. Но идея, что это может стать своего рода победой для Украины – всего лишь иллюзия. Просто – принятие желаемого за действительное», – жаловался полковник.
«И тем не менее, они даже представить себе не могли, что в какой-то момент Украину придётся восстанавливать. Это показывает невероятный недостаток IQ, не вижу других вариантов. Просто невероятно, что никто не определил, что может быть победой», – добавил Жак Бод.
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