Украинский генерал: Устроили в России дефицит бензина, а следом устроим голод!

В продолжение ударов по российским НПЗ украинская армия должна атаковать железнодорожные станции и места хранения топлива, а также сорвать завершение уборочной кампании и подготовку к посевной.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

