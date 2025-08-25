Украинский генерал: Устроили в России дефицит бензина, а следом устроим голод!

В продолжение ударов по российским НПЗ украинская армия должна атаковать железнодорожные станции и места хранения топлива, а также сорвать завершение уборочной кампании и подготовку к посевной.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если совместить нанесение ударов по заводам, добавить их энергетические комплексы, теплоэлектростанции, добавить еще удары по железной дороге, а особенно что касается московского направления, где у них такое кругоцентрическое построение и несколько не сильных, но точных ударов по железной дороге, особенно по станциям формирования определенных транспортных эшелонов, – это достаточно серьезный удар по российской экономике и способности что-то производить…

Когда фронт со стороны россиян своевременно не получает боеприпасы, оружие, технику, не получает то же самое горючее, не привезут им в нужном количестве другое имущество, то достаточно сложно будет воевать этой армии…

Плюс, если бы еще господин Роберт Броуди (террорист «Мадьяр», командующий Силами беспилотных систем ВСУ) добавил определенное количество ударов по местам хранения горючего, которое обеспечивает сельское хозяйство Российской Федерации, возможность дособирать урожай и подготовить земли под новый урожай, то мы еще бы подрезали такой неплохой ствол под названием продовольственное обеспечение Российской империи», – заявил Кривонос.

