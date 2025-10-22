Украинские оборонщики жалуются: Русские за пару часов полностью выносят предприятие
Российские удары стали весьма болезненными для украинской оборонной промышленности. Об этом пишет антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора»
В материале называются «оторванными о реальности» публикации в западных медиа о строительстве на Украине «сети подземных заводов». Более того, указывается, что у оборонных компаний сейчас проблемы даже с поиском обычных помещений на Украине.
Гендиректор «Украинского совета оружейников» Игорь Федирко говорит, что потребность в производственных площадях растет, но арендодатели неохотно предоставляют свои здания производителям оружия из-за угрозы российских ударов.
«Атаки стали комбинированными – утром у тебя обстрел, через 2 часа – кибератака. Таким образом русские кладут предприятие полностью», – сказал Федирко.
Жалуются на Украине не только на ракетные удары, но и российские дроны, которые технологически постоянно эволюционирует, становясь мощнее и точнее.
«Если шахед не сбивают по дороге к объекту, можете быть уверены, что он попадет именно в то окно того цеха, в который он целился», – заявил изданию один из высокопоставленных собеседников в сфере в оружейной сфере.
А директор одной крупной компании, понесшей огромные убытки после обстрелов, сокрушается, что прибыль приходится тратить на восстановление ущеба.
«Из-за нехватки оборотных средств некоторым пострадавшим компаниям приходится строить этакие финансовые пирамиды – возобновлять сорванные поставки по предварительному контракту, принимая финансирование из следующего», – говорят в отрасли.
При этом попытки решить проблему рыночным способом, то есть застраховать имущество, производителям не удается, поскольку «страховщики обычно отказываются работать с объектами, являющимися стратегическими целями для российских атак».
