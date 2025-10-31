Украине хватает денег только на первый квартал 2026 года

Вадим Москаленко.  
31.10.2025 14:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 191
 
Война, Дзен, Украина, Финансы


Страны западного блока не могут договориться о продолжении финансирования войны против России.

Об этом в эфире видеоблога «Ukrlife» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В минувшую пятницу собирались «коалиция желающих». И что они решили? А ничего не решили. Альтернативы нет. И в декабре ничего не решат.

А без этого у Украины денег до конца первого квартала 26-го года. А дальше даже государство не на что будет финансировать. А ещё надо 60 миллиардов на войну, как минимум. А еще закрыть расходы государства на социальную политику, на оплату труда чиновников, полицейских. Это тоже деньги», – сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что украинская экономика слишком слаба, чтобы оплатить хоть что-то.

«Еще придется тратиться на закупки газа и электроэнергии, учитывая перспективы на эту зиму, то возможно Трамп полагается на то, что Киев окажется в состоянии, когда у него не будет ресурсов для продолжения войны к концу первого квартала. Он ведь говорил о полугодии, что через полгода посмотрим», – подытожил эксперт.

