Украине хватает денег только на первый квартал 2026 года

Страны западного блока не могут договориться о продолжении финансирования войны против России.

Об этом в эфире видеоблога «Ukrlife» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В минувшую пятницу собирались «коалиция желающих». И что они решили? А ничего не решили. Альтернативы нет. И в декабре ничего не решат.

А без этого у Украины денег до конца первого квартала 26-го года. А дальше даже государство не на что будет финансировать. А ещё надо 60 миллиардов на войну, как минимум. А еще закрыть расходы государства на социальную политику, на оплату труда чиновников, полицейских. Это тоже деньги», – сказал Золотарев.