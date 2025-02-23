Украинцы в шоке: США блокируют в ООН киевскую резолюцию с осуждением России
Bloomberg пишет, что США склоняют своих союзников к блокированию осуждающего Россию украинского текста резолюции ООН, посвященной третьей годовщине войны.
США впервые с начала боевых действий не вошли в число соавторов проекта резолюции Генассамблеи ООН, добавляет агентство.
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Власти США остались недовольны текстом декларации из-за прямого осуждения вторжения России в Украину, она должна была быть опубликована 24 февраля. Сначала Вашингтон потребовал смягчить формулировки декларации и включить в нее положения, которые в Киеве посчитали «пророссийскими».
Источники утверждают, что американская администрация просила Украину отозвать ее вариант резолюции. В Киеве были «потрясены» и отказались отозвать документ, пишет агентство
Администрация Трампа призвала всех членов ООН поддержать американский текст, «наметив в нем путь к миру». Собеседники издания «были ошеломлены настойчивостью США» и нежеланием осудить Россию.
По данным Bloomberg, в американском проекте не приводятся привычные уже тезисы про поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которые содержались в предыдущих резолюциях ООН, которые поддерживали Штаты при Байдене.
Вместо этого администрация президента Дональда Трампа призвала всех членов ООН поддержать американский текст, направленный на поиск путей к миру между Киевом и Москвой, говорится в заявлении Госдепартамента.
Также в предложенном США тексте, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, выражается скорбь по поводу «трагической гибели людей в ходе конфликта между Россией и Украиной» и «призыв к скорейшему прекращению конфликта, а также к установлению прочного мира».
Ожидается, что на следующей неделе Генеральная Ассамблея ООН проголосует по резолюциям и поправкам, касающимся Украины, чтобы отметить три года с момента начала конфликта.
Это происходит на фоне того, что европейцы были шокированы недавними заявлениями Трампа, которые, как оказалось, повторяют российские тезисы, направленные на подрыв легитимности президента Владимира Зеленского, напоминает Блумберг.
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