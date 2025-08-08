Украинцы поставили на поток нелегальный завоз африканцев и азиатов в Польшу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Переехавшие на льготных условиях в Польшу украинцы открывают фирмы, которые занимаются завозом нелегальных мигрантов.

С такими обвинениями выступил один из лидеров польской партии «Конфедерация» Павел Сидек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

В качестве примера он приводит агентство Human Power Service, основанное выходцами с Украины Эрнестом Кучеренко и Дмитрием Минаевым. Услуги фирмы, ранее получавшей дотации от польских властей, в «Тик-ток» рекламирует темнокожий мужчина, призывающий соплеменников переезжать в Польшу.

Украинка Стефания Федорив также рекламирует услуги рекрутинга рабочих – в основном из африканских и азиатских стран.

Еще одна фирма Migrant Expert, занимающаяся легализацией пребывания приезжих из Азии и Африки, принадлежит украинскому коммерсанту Юрию Хулетсу, также владеющему несколькими ресторанами во Вроцлаве.

Польский политик указывает на статистику – более 80% мигрантов работают в Польше нелегально.

Данные, опубликованные на сайте партии, вызвали возмущение комментаторов.