Украинцы поставили на поток нелегальный завоз африканцев и азиатов в Польшу
Переехавшие на льготных условиях в Польшу украинцы открывают фирмы, которые занимаются завозом нелегальных мигрантов.
С такими обвинениями выступил один из лидеров польской партии «Конфедерация» Павел Сидек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
В качестве примера он приводит агентство Human Power Service, основанное выходцами с Украины Эрнестом Кучеренко и Дмитрием Минаевым. Услуги фирмы, ранее получавшей дотации от польских властей, в «Тик-ток» рекламирует темнокожий мужчина, призывающий соплеменников переезжать в Польшу.
Украинка Стефания Федорив также рекламирует услуги рекрутинга рабочих – в основном из африканских и азиатских стран.
Еще одна фирма Migrant Expert, занимающаяся легализацией пребывания приезжих из Азии и Африки, принадлежит украинскому коммерсанту Юрию Хулетсу, также владеющему несколькими ресторанами во Вроцлаве.
Польский политик указывает на статистику – более 80% мигрантов работают в Польше нелегально.
Данные, опубликованные на сайте партии, вызвали возмущение комментаторов.
«Мы дали им палец, теперь уже без стеснения они требуют больше, больше, больше… Все те украинцы, которые занимаются такой деятельностью, должны быть арестованы и заключены в тюрьму, возможно, отправлены обратно на Украину с запретом на въезд в Польшу», – пишут поляки.
