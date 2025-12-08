«РФ, КНДР, Иран, Белоруссия – все они агрессоры!» – укро-омбудсмен Лубинец устроил представление в Дохе
С 2014 года киевскую хунту якобы атаковали русские, белорусы, иранцы и корейцы, против которых должен объединиться весь мир во имя Украины.
Об этом на экономическом форуме в Дохе заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда мы говорим об Уставе ООН, это вопрос для всех нас. Верим ли мы все ещё в то, что у нас есть реальные механизмы реагирования на агрессию или предотвращения агрессии? Кто-то здесь всё ещё верит? У ООН есть множество резолюций, конвенций и так далее.
Но, извините, РФ не думает обо всех этих документах! У нас огромная проблема с международным гуманитарным правом, потому что сейчас оно действует только для стран, которые соблюдают его.
А что насчет других? Что насчет России? А что насчет Северной Кореи? Что насчет Беларуси? Что насчет Ирана? Все эти страны сейчас – как страны, совершившие агрессию против нашей страны с 2014 года, ежедневно нарушают всю систему международного гуманитарного права», – вещал Лубинец.
«Мир должен очнуться и понять, что только объединив усилия, дав отпор России и другим странам, мы сможем остановить эту войну и создать реальные эффективные механизмы, действенное оружие для противодействия этой агрессии», – агитировал укро-омбудсмен.
