С 2014 года киевскую хунту якобы атаковали русские, белорусы, иранцы и корейцы, против которых должен объединиться весь мир во имя Украины.

Об этом на экономическом форуме в Дохе заявил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда мы говорим об Уставе ООН, это вопрос для всех нас. Верим ли мы все ещё в то, что у нас есть реальные механизмы реагирования на агрессию или предотвращения агрессии? Кто-то здесь всё ещё верит? У ООН есть множество резолюций, конвенций и так далее. Но, извините, РФ не думает обо всех этих документах! У нас огромная проблема с международным гуманитарным правом, потому что сейчас оно действует только для стран, которые соблюдают его. А что насчет других? Что насчет России? А что насчет Северной Кореи? Что насчет Беларуси? Что насчет Ирана? Все эти страны сейчас – как страны, совершившие агрессию против нашей страны с 2014 года, ежедневно нарушают всю систему международного гуманитарного права», – вещал Лубинец.