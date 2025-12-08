В конгрессе США обсуждают, как «вырвать Балканы из рук России»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные Балканы пока находятся под влиянием России, Китая и Ирана, их вытеснением из республик бывшей Югославии должен заняться лично Дональд Трамп.

Об этом старший научный сотрудник фонда «Наследие» Макс Приморац заявил на слушаниях комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Регион не стабилизируется, пока не нормализуются отношения с Сербией. Руководство Сербии продолжает проводить пророссийскую политику, которая способствует нестабильности в регионе, особенно, в Косово и Черногории, и дает возможность Москве, Пекину и Тегерану подрывать позиции НАТО на юге. Чтобы решить эту проблему, нужно привлечь Сербию и вытеснить Россию, Китай и Иран. Только США могут это сделать», – сказал Приморац.

Он считает, что проблемой должен заняться президент США Дональд Трамп лично.

«Руководство Сербии хочет, чтобы президент Трамп лично участвовал в делах региона. В Белграде помнят, как во время своего первого срока господин Трамп помог заключить мир между Сербией и поддерживающим США Косово, открыв путь для торговли и инвестиций. Президенту Трампу следует расширить этот подход к заключению сделок в регионе», – сказал Приморац.

По его мнению, процессу будет способствовать строительство газопровода через Македонию, по которому на Балканы пойдет американский СПГ вместо российского газа. Однако США должны быть готовы применить визовые, банковские и другие санкции, «чтобы вырвать регион из рук России».