Иноагент Венедиктов рассказал, какая ответка ждёт ЕС за кражу активов РФ

Если Россия конфискует замороженные активы, зеркально ответив на действия ЕС, претензии европейских компаний будут не к Москве, а к правительству Бельгии.

Об этом заявил бывший редактор радиостанции «Эхо Москвы», иноагент Алексей Венедиктов в беседе с журналисткой-иноагентом Юлией Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что будет, если будут вот эти 290 млрд., 140, там разные цифры называются [конфискованы]? В России сейчас на т.н. «счетах С» лежат около 300 миллиардов евро западных компаний. Компании… так – недружественных стран. Это счета, с которых нельзя забрать деньги туда в Европу. Они, как бы, не конфискованы, а заморожены. Российская власть, как утверждает премьер-министр Бельгии, прямо заявила, что если будут конфискованы эти средства, будут конфискованы те средства. Разница только в том, что те средства пойдут в бюджет Украины, а эти средства пойдут в бюджет России. Те же порядка 300 миллиардов», – сказал Венедиктов.