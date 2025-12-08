«Для нашей энергетики хороших новостей больше не будет» – украинцев призвали «адаптироваться»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Поставленные рядом западных стран на Украину когенерационные установки (позволяющие одновременно производить электрическую и тепловую энергию из одного источника топлива) не могут спасти страну.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радо НВ» заявил исполнительный директор ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк.

Эксперт признает, что эти установки не смогут обеспечить энергоснабжение в необходимом для функционирования страны объеме, но надеется, что хотя бы минимально это будет происходить. Правда, он тут же добавил, что по этим установкам наносятся удары.