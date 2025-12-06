Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцев с самого детства нужно готовить к войне.

Об этом в ходе проходившего в украинской столице антироссийского шабаша под названием «Киевский форум по безопасности» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады полковник Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Дети должны понимать, что такое оружие. Не для того, чтобы они милитаризировались, а это – готовность нации к войне, просто защищаться. Это фактор сдерживания от агрессии», – считает Костенко.

Он призвал равняться на КНДР, несмотря на то, что «все знают, какой режим в Северной Корее». По его словам, США опасаются серьезного вооруженного сопротивления.

«Они где-то посчитали по статистике, что при ведении боевых действий против этого государства 90% населения готово умереть за это государство, но не сдать его. Когда они просто просчитывают последствия, они туда не идут. Вот готовность нашего государства – это от школы», – заявил полковник СБУ.

По его словам, нужно еще дать украинцам доступ к свободному владению оружием.

«Вот мы должны прививать со школы, а, возможно, с дома, с родителей культуру обращения с оружием», – резюмировал Костенко.

Он считает, что «это должно стать формой нашего существования».