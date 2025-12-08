В сербском Кралево произошёл резонансный инцидент: группа подростков, по всей видимости идентифицирующих себя как «блокадеры» (майданщики) избили и загнали в ледяную реку 13-летнего Вука за то, что тот «чаци» (лоялист).

Так уличный протест в Сербии, вызванный недовольством народа действующей властью и негласно курируемый Западом, все больше подталкивает сербское общество к гражданской войне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несовершеннолетние «блокадеры» напали на подростка на улице, избили его палками, кидали в него камни, засняв процесс преследования жертвы на видео. Его заставляли кричать на камеру, что он аутист и «чаци», хватали его за пах, а затем заставили войти в холодные воды реки Ибар.

Мать избитого подростка – Мария Радивоевич, рассказала изданию «Курир» о том, что Вук — недоношенный ребёнок с уменьшенным объёмом лёгких, и после перенесённого насилия у него случилась асфиксия.

«Состояние его лёгких сейчас стабильное, в ближайшие дни нас ждут плановые обследования в Институте матери и ребёнка…. Когда он идёт по школе, то на него кричат, что он «чаци». Мой мозг не может понять, как такое происходит, не говоря уже о том, что это нормально. Детям не следует рассказывать, кто такой «блокадер», а кто – «чаци», они должны навешивать друг на друга ярлыки», – сказала она.

Следует отметить, что после победы майдана аналогичные инциденты происходили на Украине. В частности в киевской школе №81 подростки также избили 13-летнего мальчика за то, что тот смотрел мультфильм на русском языке. Его несколько раз ударили в пах, в результате чего у ребёнка произошёл разрыв яичка.