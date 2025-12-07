Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не стоит рассчитывать на гарантии безопасности США, единственный смысл добиваться заморозки по линии фронта – получить передышку для подготовки новой войны с Россией.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил известный нетрадиционной ориентацией антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Просто прекращение огня позволит нам накопить силы для следующей войны. И не нужно морочить себе голову. Международные гарантии действовали, когда США обещали защищать Европу при любых условиях. Они больше этого не обещают», – сказал Портников.

По его словам, «больше никаких международных гарантий нет. А существует две ядерные силы» – США и Россия.

Портников считает, что добившись перемирия, Украина должна настолько усилить свою армию, чтобы обеспечить «невозможные потери» для России в случае следующего вооруженного конфликта.