Украинский теле-гей бандеровец: Перемирие нужно только для подготовки к новой войне

Михаил Рябов.  
07.12.2025 20:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 526
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине не стоит рассчитывать на гарантии безопасности США, единственный смысл добиваться заморозки по линии фронта – получить передышку для подготовки новой войны с Россией.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявил известный нетрадиционной ориентацией антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стоит рассчитывать на гарантии безопасности США, единственный смысл добиваться заморозки по линии...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Просто прекращение огня позволит нам накопить силы для следующей войны. И не нужно морочить себе голову. Международные гарантии действовали, когда США обещали защищать Европу при любых условиях. Они больше этого не обещают», – сказал Портников.

По его словам, «больше никаких международных гарантий нет. А существует две ядерные силы» – США и Россия.

Портников считает, что добившись перемирия, Украина должна настолько усилить свою армию, чтобы обеспечить «невозможные потери» для России в случае следующего вооруженного конфликта.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить