Прекращение огня на Украине – отход от традиционных американских ценностей! – Клинтон подала голос

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала новую стратегию нацбезопасности, которую опубликовал Белый дом, за отказ от союза с мультикультурной Европой.

Об этом она заявила на форум в Дохе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В стратегии сказано, что США отходят от тех союзов, которые были отличительной чертой нашей внешней политики и нашей реальной силы в оказании влияния на события в мире. Вы увидите там резкое осуждение Европы и ее открытости, состава ее населения.

На мой взгляд, это ненужное разделение со странами, с которыми у нас много общего и которые необходимы для нашей безопасности», – вещала Клинтон.