Кличко требует верить в «перемогу» и не поддаваться депрессии

Киевский мэр Виталий Кличко призвал «громадян» не поддаваться депрессивным настроениям, а верить в «перемогу» и гордиться продолжающейся уже четвертый год войной.

Об этом он заявил на Киевском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уже почти четыре года. Путин делает всё, кидает всё, уже всё использовал, что возможно, чтобы захватить страну, – не выходит», – уверял градоначальник.

Он потребовал не поддаваться депрессии:

«Всё делается, чтобы распространять депрессивные настроения, чтобы уничтожить сопротивление… Да, тяжело, да, большие потери – но если кто-то будет говорить «поднять руки и сдаться в плен» – это не выход… У нас есть все силы, чтобы остаться незалежной страной, не частью Российской империи, про что мечтает Путин», – вещал киевский мэр.

Пока Кличко призывает «терпеть» и воевать, его дети отсиживаются за рубежом. В Майами находятся 25 летний Егор-Даниэль, которому как раз пришел срок мобилизации, а также младший 20-летний сын Максим.

Их мать проживает в Германии, а сестра – дочь Виталия Кличко – почему-то в Нидерландах, а не трудится санитаркой в госпиталях ВСУ.