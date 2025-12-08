Пока простые украинские граждане гибнут на фронте, богачи сбежали из страны и заполонили Монако.

Об этом на экономическом форуме в Дохе заявил сын президента США Дональд Трамп-младший, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Этим летом я был в Монако со своей прекрасной девушкой Бетиной, и мы ездили по городу. В среднем на 50% суперкаров, – «Бугатти», «Феррари», – были украинские номера. Думаете, они заработали их в Украине? Я был в Украине 20 лет назад, там не было такого изобилия богатства. И вот второго человека арестовывают за кражу сотен миллионов долларов.

Вы же слышали все слухи о том, что происходит. Когда я вижу, что все номера суперкаров в Монако принадлежат украинцам, а богачи сбежали, то понимаю, что они позволили простому народу воевать, и у них не было стимула остановиться. Потому что деньги продолжали поступать, а они продолжали их воровать. Лидеры – те, кто принимает решение, – не хотели идти на мир», – заявил Трамп-младший.