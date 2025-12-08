«Дискуссии окончены: США поставили нам ультиматум» – киевский политтехнолог

Украинское общественное мнение готовят к похабному миру, виновником которого намерены объявить Запад.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об том в беседе с журналистом Виталием Диким заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Он прокомментировал недавнее заявление главкома ВСУ Александра Сырского, который выразил надежду, что в случае провала переговоров ЕС сможет полностью заменить для Украины США в поставках оружия.

«Готовят к тому, что это не мы привели к похабному миру, это союзники, партнёры. У нас союзников же нет, де-юре никаких договоров, а партнёры предали, слили нас. Ну то, что партнёры могут слить, я говорил, по-моему, с 2023 года, но это называлось пророссийскими нарративами и так далее», – сказал эксперт.

Он напомнил, что в истории подобного рода сливы со стороны Запада были неоднократно, приведя пример Корейской войны, где Сеул был против перемирия.

«Тем не менее американцы сели с китайцами и, послав куда-то подальше южнокорейцев, подписали перемирие. То есть вот точно так же, как говорится, ваш номер восемь, когда вас спросим. Южный Вьетнам, Афганистан, можно ещё поискать примеры, когда менялась политическая конъюнктура – и Соединённые Штаты, как говорится, извините», – отметил эксперт.

По его словам, те, кто слепо верили в неограниченную по времени помощь Запада, просто не знают истории, а Украина добавила сюда массу собственных ошибок.

«Поэтому, судя по всему, там уже близко. И там остаются, похоже, два вопроса – по территориям и по Запорожской АЭС, что имел в виду Келлог, заявляя, что выходят на финишную прямую. Я так понимаю, что никто с нами дискутировать не собирается, будут ставить ультимативные условия, но европейцы-то требуют ничего не подписывать», – добавил Золотарев.

